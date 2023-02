Biden: “Putin pensava che l’Ucraina fosse debole e l’Occidente diviso. Si è semplicemente sbagliato”

- Advertisement -

AgenPress. Nel suo discorso accanto al presidente Zelensky, il presidente Biden ha elogiato il coraggio dell’Ucraina durante la guerra, sottolineando di aver visitato Kiev sei volte quando in precedenza era stato vicepresidente. “Sapevo che sarei tornato“, ha detto.

“Putin pensava che l’Ucraina fosse debole e l’Occidente diviso… contava sul fatto che non restiamo uniti. Contava sull’incapacità di tenere unita la Nato. Contava sul fatto che non potessimo portare altri dalla parte di Ucraina. “Pensava di poter sopravvivere a noi. Non credo che lo stia pensando in questo momento. Si è semplicemente sbagliato.”