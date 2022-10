Biden. Putin è persona razionale che ha sbagliato i suoi calcoli. Vuole incontrarmi? Dipende da cosa vuole dire

AgenPress – Il presidente Joe Biden ha dichiarato martedì in un’intervista esclusiva alla CNN di ritenere che il presidente russo Vladimir Putin sia una “persona razionale” che, tuttavia, ha mal giudicato la sua capacità di invadere l’Ucraina e di uccidere il suo popolo”.

“Penso che sia una persona razionale che ha calcolato male in modo significativo”, ha detto Biden a Jake Tapper mentre i bombardamenti russi su obiettivi civili in Ucraina hanno segnato un altro punto di svolta nella guerra durata mesi.

Se Putin stia agendo razionalmente è stato oggetto di un intenso dibattito mentre i leader lavorano per prevedere i suoi prossimi passi. Mentre Biden ha detto che credeva che Putin stesso fosse razionale, ha definito ridicoli gli obiettivi del leader russo in Ucraina – che Putin ha esposto in un discorso arrabbiato mentre lanciava la guerra a febbraio.

Putin credeva erroneamente che gli ucraini si sarebbero sottomessi all’invasione russa, un errore di valutazione che è stato smentito dalla feroce resistenza all’interno del paese.

Riguardo ad un possibile incontro con Putin, ha risposto: “dipende”. “Non ho intenzione di incontrare” Putin, “ma se per esempio venisse da me al G20 e mi dicesse ‘voglio parlare del rilascio di Griner’, allora lo vedrei. Dipenderà da cosa vuole discutere”, afferma Biden riferendosi a Brittney Griner, l’americana carcerata in Russia.

“Non penso” che Vladimir Putin userà le armi nucleari. “Se lo facesse il risultato sarebbe orribile. Non può continuare a parlare con impunità dell’uso di armi nucleari tattiche come se fosse una cosa razionale da fare”. Vladimir Putin ha commesso atti brutali in Ucraina, “crimini di guerra”.