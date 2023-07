Biden. La guerra con la Russia deve finire prima che la NATO possa prendere in considerazione l’adesione dell’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – “L’Ucraina non è ancora pronta per l’adesione alla NATO e la guerra deve finire prima che l’alleanza possa prendere in considerazione l’aggiunta di Kiev ai suoi ranghi”.

Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un’intervista alla CNN andata in onda domenica.

“Mentre la discussione sull’imminente adesione dell’Ucraina alla NATO è prematura, gli Stati Uniti e i loro alleati nella NATO continueranno a fornire al presidente Volodymyr Zelensky e alle sue forze la sicurezza e le armi di cui hanno bisogno per cercare di porre fine alla guerra con la Russia”.

“Non credo che ci sia unanimità nella NATO sull’opportunità o meno di portare l’Ucraina nella famiglia della NATO ora, in questo momento, nel mezzo di una guerra”, ha detto Biden.

“Ad esempio, se lo hai fatto, allora, sai – e intendo quello che dico – siamo determinati a impegnare ogni centimetro di territorio che è territorio della NATO. È un impegno che tutti abbiamo preso, qualunque cosa accada. Se la guerra è in corso, allora siamo tutti in guerra. Siamo in guerra con la Russia, se così fosse”.

Biden ha detto di aver parlato a lungo con Zelensky della questione, dicendo di aver detto al presidente ucraino che gli Stati Uniti continueranno a fornire sicurezza e armi all’Ucraina come fanno per Israele mentre il processo si svolge.

“Penso che dobbiamo tracciare un percorso razionale affinché l’Ucraina possa qualificarsi per poter entrare nella NATO”, ha detto Biden, osservando di aver rifiutato le richieste del presidente russo Vladimir Putin prima della guerra per un impegno a non ammettere l’Ucraina perché l’alleanza ha “una politica della porta aperta”.

“Ma penso che sia prematuro dire, chiedere un voto, sai, in questo momento, perché ci sono altri requisiti che devono essere soddisfatti, inclusa la democratizzazione e alcuni di questi problemi”.

L’ incontro della NATO arriva anche mentre la Svezia sta cercando di aderire all’alleanza occidentale, una mossa che ha incontrato la resistenza di Turchia e Ungheria. Biden si è detto ottimista sul fatto che la Svezia alla fine sarebbe stata ammessa alla NATO, notando che la resistenza chiave, la Turchia, sta cercando di modernizzare la sua flotta di F-16, insieme alla Grecia, che ha votato per ammettere la Svezia.