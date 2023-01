Berlusconi. Sosteniamo lealmente il governo Meloni. Non abbiamo tempo per dispute e rivalse

- Advertisement -

AgenPress – “Con i nostri alleati c’è un rapporto assolutamente leale, che ci consente di governare insieme a Roma e nelle regioni”. Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni regionali lombarde a Villa Gernetto. “Ma noi siamo portatori di idee e principi che nessuna altra forza politica ha saputo incarnare con coerenza”.

“Noi sosteniamo e sosterremo lealmente il governo Meloni e le decisioni che assumeremo collegialmente. Ma questo non significa rinunciare alla nostra identità ma significa dover tenere fede a un patto di lealtà con gli elettori”, ha aggiunto.

“Forza Italia è il partito cardine di questa maggioranza e nessuno può mettere in dubbio la nostra lealtà nei confronti del governo. Nella maggioranza non deve esserci alcuna tensione o alcuna divergenza, la lealtà reciproca è garanzia della stabilità oggi e per i prossimi cinque anni del nostro governo”.

“In questo quinquennio abbiamo tante cose da fare per far ripartire il Paese e non abbiamo certo tempo da perdere in piccole dispute e piccole rivalse. Penso agli impegni sulla riduzione delle tasse, penso alla riforma della Giustizia in senso garantista, dando pieno sostegno al percorso intrapreso dal ministro Nordio, penso all’aumento delle pensioni minime a 1000 euro – ha concluso -, all’occupazione dei giovani attraverso la detassazione e la decontribuzione dei contratti di primo impiego”.