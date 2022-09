Berlusconi, siamo la vera maggioranza del Paese. Abbiamo un grande futuro da realizzare insieme

AgenPress – “Sono qui perché siamo uniti, noi siamo la maggioranza vera del Paese. In ogni turno elettorale, nelle amministrative, europee e politiche abbiamo avuto semopre la stessa risposta: l’Italia non vuole essere governata dalla sinistra. “8 anni fa in campo per evitare che la sinistra dell’ex partito comunista prendesse il potere. Ci siamo alleati per evitare una deriva autoritaria, statalista e giustizialista”. Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando dal palco di Piazza del Popolo.

“Tra gli oltre 70 governi della storia della Repubblica, noi siamo stati i soli a non mettere le mani nelle mani nelle tasche degli italiani, a non aumentare le tasse e ad abbassare la pressione fiscale sotto il 40%. Oggi è al 44%”.

“Vogliamo costruire un’Italia dove non ci siano cittadini di serie B, un’Italia dove nessuno abbia da “temere” se va al Governo il suo avversario politico. Vogliamo costruire un’Italia dove lo Stato e le sue istituzioni siano sentite come la casa di tutti e non invece come qualche cosa che è nemico, che è lì come un nemico in agguato”, ha aggiunto.

“Siamo qua perché abbiamo un grande futuro da realizzare insieme, nel quale l’Italia possa prendere la strada della crescita e del benessere”.