Berlusconi, Schillaci: “Profondamente addolorato, ci lascia protagonista vita politica italiana”

AgenPress. “La morte di Silvio Berlusconi mi addolora profondamente, l’Italia perde un protagonista indiscusso della vita politica che dalla sua discesa in campo, nel 1994, fino all’ultimo giorno ha operato con passione e impegno per la Nazione e per gli italiani.

Berlusconi ha introdotto importanti elementi di novità nelle istituzioni e nella vita degli italiani e sono certo che l’intera comunità di Forza Italia continuerà a sostenere i suoi valori e le sue battaglie per la libertà e per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia.

A tutti loro, ai ministri e ai parlamentari e soprattutto alla sua famiglia e ai suoi cari esprimo la mia vicinanza in questo difficile momento e le mie più sentite condoglianze”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.