Berlusconi. Putin, per me è stato un vero amico e una persona cara. E’ una perdita irreparabile e un grande dolore

AgenPress – “Per me Silvo è stata una persona cara e un vero amico”. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio di condoglianze al presidente Sergio Mattarella per la scomparsa di Berlusconi.

Silvio Berlusconi ha dato “un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa”.

“Per me è stata una persona cara e un vero amico” Berlusconi, aggiunge il leader del Cremlino, ha dato “un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa”.

La morte di Berlusconi è “una perdita irreparabile e un grande dolore”, afferma il presidente Putin. “Ho sempre sinceramente ammirato la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti anche nelle situazioni più difficili. In ognuno dei nostri incontri mi trasmetteva la sua incredibili vitalità, il suo ottimismo e il suo senso dell’umorismo”.