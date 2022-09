Berlusconi: “Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni per l’eccellente risultato ottenuto”

Il risultato della nostra coalizione premia la coerenza e la credibilità di un’alleanza vera, che sono orgoglioso di avere fondato 28 anni fa e alla quale gli italiani hanno di nuovo affidato la responsabilità di governo del Paese.

Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni per l’eccellente risultato ottenuto e ringrazio Matteo Salvini per il suo impegno come sempre generoso e leale in campagna elettorale.