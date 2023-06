Berlusconi. Domenico Scilipoti Isgrò: “Doveroso rispetto per i defunti”

- Advertisement -

AgenPress. Come spesso capita un giornale scandalistico britannico nel dare la notizia della morte di Berlusconi ha titolato per fare effetto o credendosi originale che è morto il re del Bunga Bunga con inqualificabile allusione a vicende personali e giudiziarie peraltro sgonfiatesi nei Tribunali.

Si tratta di un pessimo modo di fare giornalismo che non rispetta la dignità e il decoro dei defunti.

Nessuno in Italia e nel mondo ha deriso o ironizzato per la morte della regina Elisabetta”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.