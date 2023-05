Berlino. Zelensky: “l’Ucraina e i suoi alleati potranno rendere irreversibile la sconfitta di Putin”

- Advertisement -

AgenPress – “Ora è il momento per noi di determinare la fine di questa guerra quest’anno. Quest’anno possiamo rendere irreversibile la sconfitta dell’aggressore”, ha detto Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino.

“L’Ucraina e i suoi alleati possono rendere la sconfitta della Russia “irreversibile” quest’anno. “Il momento di agire è ora. Vogliamo tutti che questa guerra finisca finalmente, ma che finisca con una pace giusta ed equa. L’Ucraina e l’intera Europa devono essere libere. La nostra integrità e sicurezza territoriale, così come l’integrità territoriale e la sicurezza di tutte le nazioni europee, devono essere garantite”.

Zelensky ha detto che parlerà con Scholz della sua ricerca di aerei da combattimento, pur ammettendo che “non è una domanda facile”. Ha detto che l’Ucraina sta lavorando per creare una “coalizione di jet da combattimento” e chiede alla Germania di aderire.

A marzo, la Polonia è diventata il primo membro della NATO a impegnare aerei da combattimento MiG-29 in Ucraina. La Slovacchia ha completato il trasferimento dei suoi 13 caccia MiG-29 in Ucraina ad aprile.

Il leader ucraino ha ringraziato la Germania per aver fornito all’Ucraina difesa e sostegno finanziario.

“L’assistenza tedesca è la protezione della vita. Le vite della nostra gente nelle città e nei villaggi, che sono protette in modo affidabile, in particolare, dai sistemi di difesa aerea che hai fornito. Le vite dei nostri soldati sul campo di battaglia, che sono protette dai veicoli corazzati che ci avete fornito. La vita sociale in Ucraina, che è protetta dal vostro sostegno finanziario”.