Berlino. Scholz: “l’Ucraina ha proceduto finora in modo molto preciso e ben organizzato nella guerra”

AgenPress – Le forze ucraine hanno “finora proceduto in modo molto preciso e ben organizzato” nella guerra. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Parlando in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu, Scholz ha detto che “non si sarebbe mai aspettato che tutto sarebbe cambiato da un giorno all’altro”, ma ha aggiunto che le forze di difesa ucraine stavano pianificando le operazioni “in modo molto mirato”.

Nel frattempo, Ciolacu ha detto che la Romania si aspettava che il conflitto finisse con la controffensiva ucraina, ma ha dovuto fare i conti con un conflitto più duraturo.

Mentre l’Ucraina rimane in uno stato di guerra, non può diventare un membro della NATO, ha affermato Scholz, aggiungendo che i criteri per l’adesione alla NATO includevano “nessun conflitto di confine aperto”.

Tuttavia, la cosa importante, ha detto, è stato il “grande sostegno pratico all’Ucraina” della NATO, che continuerà.

La Germania ha “creato le condizioni per sostenere l’Ucraina anche a lungo se la guerra durerà a lungo”, ha aggiunto, dicendo che molti paesi potranno sostenere Kiev “per uno, due, tre e, se necessario, più anni, perché non sappiamo quanto durerà il conflitto militare”.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiamato lunedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per invitare l’Ucraina nella NATO “ora” – anche se l’adesione non arriverà fino a dopo la guerra.

Parlando in inglese alla CNN , Zelensky ha detto che Biden era “il decisore” se l’Ucraina sarebbe stata o meno nella NATO.

L’aspirazione dell’Ucraina ad aderire è sancita dalla sua costituzione e il suo rapporto con la NATO risale ai primi anni ’90, secondo l’alleanza. La NATO dovrebbe tenere un vertice in Lituania l’11 e 12 luglio, dove i leader dovrebbero discutere l’adesione dell’Ucraina.