Berlino. Pistorius (Ministro difesa), giudicate la Cina “dalle sue azioni e non dalle sue parole”

AgenPress – Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha reagito con scetticismo ai piani della Cina su come porre fine al conflitto ucraino .

“Quando sento notizie – e non so se siano vere – secondo cui la Cina potrebbe pianificare di fornire droni kamikaze alla Russia presentando allo stesso tempo un piano di pace, allora suggerisco di giudicare la Cina dalle sue azioni e non le sue parole”, ha detto all’emittente pubblica tedesca Deutschlandfunk.

Venerdì, il ministero degli Esteri cinese ha emesso un documento di posizione chiedendo la ripresa dei colloqui di pace e la fine delle sanzioni unilaterali, e sottolineando la sua opposizione all’uso di armi nucleari.

Ma la pretesa di neutralità di Pechino è stata gravemente minata dal suo rifiuto di riconoscere la natura del conflitto – finora ha evitato di definirlo “invasione” – e dal suo sostegno diplomatico ed economico a Mosca.

Funzionari occidentali hanno anche espresso la preoccupazione che la Cina possa prendere in considerazione la possibilità di fornire alla Russia un’assistenza militare letale, un’accusa negata da Pechino.

Mykhailo Podolyak , un politico ucraino che consiglia il presidente Volodymyr Zelensky, sabato si è scagliato contro la Cina per aver “scommesso su un aggressore” dopo che Pechino ha ripetuto il suo appello per una soluzione politica alla guerra in Ucraina.

“Se affermi di essere un attore globale, non offri un piano irrealistico”, ha twittato. “Non scommetti su un aggressore che ha infranto il diritto internazionale e perderà la guerra”.