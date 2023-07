Bergamini: “Credo sia la stessa La Pen ha non volere compromissioni con la famiglia di Popolari e Conservatori europei”

- Advertisement -

AgenPress. Credo che la stessa Le Pen e gli esponenti di Alternative fur Deutschland, se vogliono restare coerenti rispetto al messaggio che hanno sempre dato, siano i primi a non volere ‘compromissioni’ politiche con le famiglie dei popolari o dei conservatori europei. Non dobbiamo applicare le dinamiche nazionali a una partita per la futura maggioranza dell’Ue che ha logiche diverse.

Molti partiti all’interno di Identita’ e democrazia portano avanti programmi non conciliabili con la liberaldemocrazia. La Lega e’ una forza di governo consolidata da decenni di storia democratica, quindi e’ tutta un’altra storia”.

Lo ha affermato a “Start”, su Skytg24, Deborah Bergamini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, in merito alle prossime alleanze per le elezioni Europee.

“Forza Italia ha gia’ dimostrato che si puo’ battere la sinistra in Europa, lo abbiamo fatto quando e’ stato eletto Tajani alla presidenza del Parlamento con un accordo tra liberali, conservatori e i popolari – ha continuato la parlamentare -. Oggi non sappiamo come voteranno gli elettori ma e’ legittimo cercare di costruire un’Europa con una identita’ di centrodestra”.