Benjamin Netanyahu si sente male durante le preghiere dello Yom Kippur. Ricoverato in ospedale

AgenPress – Benjamin Netanyahu è stato portato d’urgenza in ospedale mercoledì pomeriggio dopo aver iniziato a sentirsi male.

“L’ex primo ministro ha cominciato a sentirsi male in sinagoga durante le preghiere per la fine della ricorrenza solenne di Yom Kippur. Ha subito una serie di test sulla scena che è tornata normale e ora si sente meglio. Per essere sicuro, Netanyahu intende andare in ospedale in modo indipendente”.

Il suo partito, il Likud, ha fatto sapere che Netanyahu “è stato sottoposto ad una serie di accertamenti e che ora si sente bene”.

“L’ex premier si sente bene e dopo consultazioni è stato deciso – ha fatto sapere l’ospedale -, che si tratterrà nel nosocomio per la notte in osservazione”. Il suo medico Zvi Hoerman Berkowitz – citato dai media -, ha detto che Netanyahu è in “stato eccellente”.