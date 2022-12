Benedetto XVI grave ma stabile. E’ estremamente sereno, concelebra messa

- Advertisement -

AgenPress – Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. “La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri”. Il Pontefice emerito ha trascorso la notte continuamente sotto il controllo dei medici e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore.

“E’ sereno, estremamente sereno”, dicono da fonti vicine al Mater ecclesiae. Ratzinger si trova nella stanza da letto al primo piano dell’ex monastero, indossa un camice, e al momento della messa concelebra con una stola che gli viene appoggiata sulle spalle.

“Accogliendo la richiesta di Papa Francesco al termine dell’udienza generale di ieri, invito tutte le comunità di Roma a unirsi in preghiera per Benedetto XVI, le cui condizioni di salute si sono aggravate, a motivo dell’avanzare dell’età”. Inizia così la lettera inviata dal cardinale vicario Angelo De Donatis alla diocesi di Roma. Nella celebrazione delle Messe di oggi e dei prossimi giorni, scrive ancora il cardinale, “accompagniamo il nostro caro vescovo emerito nel momento della sofferenza e della prova, invocando il Signore perché ‘lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine'”. Con questa intenzione sarà celebrata anche la Messa di domani, 30 dicembre, alle 17.30 nella basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma, presieduta dal vescovo Guerino Di Tora, vicario del cardinale arciprete della basilica lateranense.