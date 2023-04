Belgio, Ceccardi (Lega), dichiarazioni Ministro inaccettabili, Italia orgogliosa delle sue donne

- Advertisement -

AgenPress. “Le affermazioni del Ministro belga Bernard Clerfayt, quando sostiene che a Bruxelles lavorano poche donne perché sarebbero di origine italiana o marocchina, sono molto gravi.

Forse il Ministro dimentica che ci sono migliaia di italiani e di italiane che vivono in Belgio, perfettamente integrati e che anzi molto spesso sono impiegati in professioni altamente qualificate.

Certo, ci sono culture che non hanno il rispetto della donna, culture nelle quali le mogli, le figlie o le sorelle devono restare a casa o occuparsi degli uomini invece che realizzarsi professionalmente. Ma tra queste certo non figura la cultura italiana. Credo che sia il caso che il Ministro Clerfayt si scusi con la comunità italiana in Belgio.

E’ inaccettabile che un esponente di governo sostenuto da una maggioranza di sinistra, che si dichiara democratico e liberale, si permetta di fare certe affermazioni. In Italia le donne ricoprono ruoli di primo piano già da decenni. Forse il ministro è rimasto indietro di qualche secolo”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega.