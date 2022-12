Beirut. Ucciso in combattimento il capo dell’Isis, annunciata nomina nuovo leader

- Advertisement -

AgenPress – Il leader dello Stato islamico Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi è stato ucciso “in combattimento”. Lo ha annunciato il portavoce dell’Isis in un messaggio audio aggiungendo che è stato nominato nuovo leader Abu Al-Hussein al-Husseini al-Qurashi.

Il nuovo capo dell’organizzazione, Abu al Hussein al Husseini al Qurashi, è il quarto ‘califfo’ dell’Isis dopo l’uccisione nel 2019 del fondatore e primo leader dello ‘Stato islamico’ Abu Bakr al Baghdadi, e quella del febbraio scorso di Abu Ibrahim Hashimi al Qurashi.

Sia Abu Bakr al Baghdadi che Abu Ibrahim erano stati uccisi in raid statunitensi nel nord-ovest della Siria. Non è chiaro invece quando e dove sia stato ucciso il terzo leader dell’Isis, Abu al Hassan al Hashimi al Qurashi, la cui morte è stata annunciata oggi.

Il titolo “Qurashi” si riferisce al nome della tribù di Maometto e alla quale deve appartenere il successore (in arabo: khalifa”, califfo) dello stesso profeta dell’Islam. A differenza delle altre volte, l’Isis ha annunciato oggi la nomina del successore in concomitanza con la diffusione della notizia della morte del predecessore, senza lasciare dunque spazio per interpretazioni sui possibili lotte di potere ai vertici dell’organizzazione.