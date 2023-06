Bce, Rinaldi (Lega), da Lagarde attacco a imprese e cittadini

- Advertisement -

AgenPress. “Esprimo preoccupazione e stupore per le dichiarazioni odierne della Banca Centrale Europea, che ha annunciato di continuare a innalzare i tassi di interesse. Questa è una scelta inspiegabile, l’esatto opposto del buonsenso, che non solo non risolve il problema dell’inflazione, ma anzi va a colpire imprese, lavoratori e famiglie italiane.

Paradossale che i primi a essere penalizzati siano proprio coloro che hanno un mutuo e il tessuto produttivo del nostro Paese. La terapia che la Bce si ostina ad adottare finirà per uccidere il paziente. Ma Christine Lagarde è del mestiere?”.

Così in una nota Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, componente della commissione Econ.