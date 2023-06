Bbc. La Wagner continua a reclutare combattenti in Russia nonostante l’ammutinamento

Eppure il procedimento penale contro gli ammutinati è stato archiviato, in un paese in cui numerosi attivisti dell’opposizione stanno scontando lunghe pene detentive solo per essersi pronunciati contro la guerra della Russia contro l’Ucraina.

Lo stipendio di un combattente Wagner rimane un generoso 240.000 rubli (£ 2.175) al mese; i contratti sono di sei mesi.

Giovedì, il presidente della commissione per la difesa del parlamento russo ha affermato che Prigozhin era stato avvertito in precedenza che il termine per la nomina di Wagner al ministero della Difesa non era negoziabile.

“Il ministero della Difesa ha detto che tutti i gruppi… devono firmare contratti, e tutti hanno iniziato a farlo. Tutti tranne Prigozhin”, ha commentato Andrei Kartapolov, riferendosi al suo ammutinamento come atto di tradimento.

“È stato informato che Wagner non avrebbe partecipato all’operazione militare speciale”, ha usato l’eufemismo della Russia per la sua guerra contro l’Ucraina. “Inoltre non otterrebbe finanziamenti o risorse materiali”.