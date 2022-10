Basilicata. Indagato per abuso di ufficio Gianni Rosa, neo senatore eletto al Senato con Fratelli d’Italia

AgenPress – Gianni Rosa è tra gli indagati dell’inchiesta sulla sanità lucana coordinata dalla Dda di Potenza. Rosa è stato assessore all’ambiente della Regione Basilicata dalla primavera del 2019 allo scorso mese di febbraio.

Rosa, eletto al Senato con Fratelli d’Italia, è indagato per abuso d’ufficio in concorso con il governatore Vito Bardi e gli altri quattro assessori lucani in carica nell’aprile del 2020 (Francesco Fanelli, Rocco Leone, Francesco Cupparo e Donatella Merra) per una vicenda che riguarda “un disegno criminoso” volto – è scritto nelle carte dell’inchiesta – alla “eliminazione” di Massimo Barresi, all’epoca dei fatti direttore generale dell’ospedale San Carlo di Potenza, “e al suo conseguente licenziamento”.

Barresi è poi decaduto dall’incarico il 6 agosto 2020 dopo una sentenza del Tar per la Basilicata e il giorno dopo, il 7 agosto 2020, la giunta lucana nominò commissario del San Carlo Giuseppe Spera (attuale direttore generale) nei cui confronti oggi è stato disposto il divieto di dimora nel capoluogo lucano e la misura interdittiva all’esercizio di funzioni pubbliche.