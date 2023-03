Basilicata: fondi Ue da 983 milioni

AgenPress. In Basilicata il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale 21-27, ha dato il primo via libera al lavoro per l’investimento dei 983 milioni di euro, destinati alla Basilicata dalla Commissione Europea.

Si tratta del programma di investimenti dei fondi strutturali europei Fesr e Fse+ 2021-2027.

“Si apre per la Basilicata una nuova sfida – dichiara il presidente Vito Bardi – sulla responsabilità collettiva di un percorso che, con gli adempimenti, le scadenze e anche le sfide tecniche e politiche che ci attendono da qui ai prossimi anni, ci possa veder camminare insieme verso un’unica meta: tornare a fare della Basilicata un esempio di modello virtuoso nelle scelte e nell’attuazione delle politiche e degli investimenti europei”.