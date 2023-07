Baseball Softball. Poule salvezza, appassionante lotta per il primato nei gironi H e L

- Advertisement -

AgenPress. Si fa sempre più appassionante la lotta nei gironi H e L della poule salvezza dopo le gare del weekend.

Nel girone L la Spirulina Becagli Grosseto ha agganciato al vertice il Campidonico Torino nel recupero di gara2 della prima andata. Ai ragazzi di Jairo Ramos sono bastate tre riprese da tre punti (nell’ottava con un fuoricampo da due di Renzo Martini, il migliore a 3/5) e dodici valide, comprese sei extrabase Il line-up toscano ha costretto alla resa in tre riprese Carrillo (3rl-5bv) con sei punti al passivo. Gonzalez (5bv-7so in 6rl) e Tony Noguera (0bv-5so in 3rl) hanno messo la museruola ai piemontesi.

Nello stesso raggruppamento il Longbridge fa due passi importanti verso la salvezza superando di misura la Tecnovap Verona. Al mattino veneti in vantaggio con il triplo di Rubenstein al 3°, sorpasso emiliano con il singolo di Rondelli e un lancio pazzo. In gara2 risolvono il doppio di Marchi e un errore. I bolognesi mettono insieme solo due valide contro Elorza e Guzman. In entrambe le gare rilievo vincente di Alessandro Cantelli

Nel girone H si dividono la posta Padova e Poviglio. Gli ospiti s’impongono in gara1 con un big inning da quattro punti al nono; riscatto locale con i tre punti della vittoria tra la settima e l’ottava ripresa, grazie alla prova di Anderson Martinez (5bv-13so), che vinto il bel duello con Frank Medina (3bv-7so in 7rl).

Nel gruppo I, Nettuno2 espugna il Pilastro con il doppio di Faccendini e il triplo di De Angelis all’ottavo e con la volata di Mazzanti al 9°. Rilievo vincente per l’ex Grosseto Leonardo Bulfone (1bv-4so in 5.2rl). Gli Athletics portano a casa la quarta vittoria mettendo a segno i tre punti nelle prime due riprese. Montieth (1bv-6so in 4rl) e Misell (3bv-6so in 5rl) confezionano lo shutout.

I risultati del weekend di poule salvezza

Gir. H: Padova-Platform-TMC Poviglio 2-5, 3-0.

Gir. I: Athletics Bologna-Nettuno2 2-4, 3-0.

Gir. L: Campidonico Torino-Spirulina Becagli Grosseto 0-9; Longbridge-Tecnovap Verona 2-1, 3-1.

Classifiche

Gir. H: Padova, Poviglio, Cervignano e Cagliari (6-4), .600; Sala Baganza (4-6) .400.

Gir. I: Collecchio (7-3), .700; Settimo (5-5) .500; Athletics (4-6), .400; Codogno (3-7) .300; Nettuno 2 (3-7), .300;

Gir. L: Bbc Grosseto e Torino (8-2), .800; Rovigo (6-4), .600; Longbridge (4-6), 333; Verona (1-9) .100

Gir. M: Reggio E. (8-2), .800; Oltretorrente (7-2) .778; Crocetta e Padule (3-7), .300; Brescia (1-9) .100.

Immagini: di Athletics Bologna-Nettuno2 (Photo Bass)