Bankitalia: debito pubblico a 2.789,8 miliardi. Nuovo record da 47.405 euro a italiano

AgenPress. Secondo Bankitalia, nel mese di marzo il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 17,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.789,8 miliardi

“Nuovo record storico! Con 2.789.809,4 miliardi si è battuto il primato di febbraio 2023. Un rialzo esponenziale preoccupante e allarmante visti i rialzi dei tassi dovuti alla nuova politica monetaria restrittiva della Bce” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se fosse un debito a italiano si tratterebbe di un indebitamento da ricovero, pari a 47 mila e 405 euro, mentre a famiglia diventerebbe addirittura pari a 106 mila e 446 euro” prosegue Dona.

“Mettere in cantiere ora di ridurre le tasse per tutti con la flat tax significa o prendere in giro gli italiani, riprendendosi con le detrazioni e gli oneri quello che si dà con le aliquote, o mettere nei guai il Paese. Per questo il Governo farebbe bene, per il momento, a limitarsi a contenere le bollette di luce e gas, ripristinando gli sconti sugli oneri di sistema in bolletta” conclude Dona.

Anno Debito pubblico (milioni di euro) Pop residente al 1° gen Debito a residente (in euro) 1992 870.996 56772923 15342 1993 983.318 56821250 17305 1994 1.094.981 56842392 19263 1995 1.179.589 56844408 20751 1996 1.245.731 56844197 21915 1997 1.275.678 56876364 22429 1998 1.299.741 56904379 22841 1999 1.331.320,6 56909109 23394 2000 1.353.569,3 56923524 23779 2001 1.420.026,6 56960692 24930 2002 1.436.141,8 56993270 25198 2003 1.471.325,7 57186378 25729 2004 1.526.400,5 57611990 26494 2005 1.591.580,6 58044368 27420 2006 1.657.334,2 58288996 28433 2007 1.677.649,8 58510725 28673 2008 1.738.647 59001769 29468 2009 1.839.232,6 59420592 30953 2010 1.920.620,2 59690316 32176 2011 1.973.445,2 59948497 32919 2012 2.054.727,9 60105185 34186 2013 2.136.202,1 60277309 35440 2014 2.202.971,5 60345917 36506 2015 2.239.382,9 60295497 37140 2016 2.285.667,7 60163712 37991 2017 2.329.858,6 60066734 38788 2018 2.381.513,2 59937769 39733 2019 2.410.200,4 59816673 40293 2020 2.573.374,3 59641488 43147 2021 2.679.606,6 59236213 45236 2022 2.756.969,4 59030133 46704 Marzo 2023 2.789.809,4 (*) 58850717 47405