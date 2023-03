Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum sostengono l’ospedale pediatrico Bambino Gesù

- Advertisement -

Oltre 150mila euro per l’accoglienza e le cure umanitarie in ambito oncologico

AgenPress. “Insieme diamo ai più piccoli un super potere in più” è il progetto di Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum a favore della Fondazione Bambino Gesù Onlus di Roma e di altre due fondazioni, di Milano e Firenze, impegnate in ambito oncologico pediatrico.

Il progetto si concretizza in un contributo importante di € 154.811,67 grazie al quale la Fondazione Bambino Gesù Onlus sosterrà l’accoglienza e la cura di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, per lo più oncologiche, che arrivano all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dai paesi più poveri del mondo: circa 100 bambini ogni anno da oltre 40 diversi paesi.

Il sostegno è stato reso possibile grazie a Banca Mediolanum che ha trasformato le scelte dei clienti in un gesto solidale. I clienti che hanno sottoscritto i prodotti della Banca abbinati al progetto solidale, nei mesi tra ottobre e dicembre 2022, hanno contribuito alla raccolta fondi di Fondazione Mediolanum a favore dei tre Ospedali pediatrici. Grazie all’iniziativa solidale, la Banca ha devoluto, con una donazione automatica di 3, 6, 25 oppure 50 euro (a seconda del tipo di prodotto sottoscritto dal cliente), 464.453.000 euro a Fondazione Mediolanum che ha erogato l’intero importo, in parti uguali, ai tre enti coinvolti: Fondazione Bambino Gesù di Roma, Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini di Milano e Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze con l’obiettivo di sostenere, tutti insieme, migliaia di piccoli eroi.

Sara Doris, vicepresidente Banca Mediolanum e Presidente Fondazione Mediolanum: “Questo progetto solidale è una delle azioni che la Banca ha messo in campo dal 2019 per rispondere in modo concreto ai tanti bisogni delle famiglie, in continuità con i valori che Banca e Fondazione perseguono da anni. Grazie ai clienti della Banca abbiamo potuto dare anche noi il nostro contributo all’Ospedale Bambino Gesù nell’ encomiabile lavoro che sta portando avanti con i piccoli pazienti “umanitari”, i bambini sprovvisti di qualsiasi forma di copertura delle spese mediche. Questa è la testimonianza di come insieme si riescano sempre a raggiungere risultati meritevoli”.

Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Fondazione Bambino Gesù Onlus: “La donazione ricevuta a sostegno del Progetto “Frammenti di Luce” della Fondazione Bambino Gesù è dedicata a tutti i bambini e i ragazzi, affetti da gravi patologie e alle loro famiglie che ogni anno chiedono l’aiuto dell’Ospedale dai paesi più poveri del mondo, dove non hanno alcuna possibilità di cura. Un aiuto che, grazie alla collaborazione di realtà meritorie come la Fondazione Mediolanum, riusciamo a dare ogni anno, con la speranza che sempre più bambini possano avere una risposta alla loro domanda di salute”.

FOTO visita al reparto di Pediatria, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sede Roma-Gianicolo: Sara Doris e Virginio Stragliotto con i medici di reparto.