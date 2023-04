Bambini ucraini deportati in Russia. La Croce Rossa conferma il contatto con il commissario russo

- Advertisement -

AgenPress – Il Comitato internazionale della Croce Rossa afferma di essere stato in contatto con un funzionario russo sospettato di crimini di guerra mentre lavora per il ritorno dei bambini ucraini deportati in Russia .

I contatti del CICR con il commissario russo per i diritti dell’infanzia Maria Lvova-Belova hanno segnato la prima conferma di un intervento internazionale di alto livello per riunire le famiglie con bambini deportati con la forza.

Il portavoce del CICR Jason Straziuso ha detto giovedì che l’organizzazione è in contatto con Lvova-Belova “in linea con il suo mandato di ripristinare i contatti tra famiglie separate e facilitare il ricongiungimento ove possibile”.

Ciò va oltre l’impegno di altre agenzie. Anche l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, l’UNICEF, ha affermato di essere stata in contatto con i funzionari russi in merito ai bambini, ma il portavoce Kurtis Cooper ha dichiarato che l’UNICEF “non ha ricevuto feedback sulla nostra offerta per facilitare i processi di ricongiungimento”. Refugees International ha negato qualsiasi contatto con i russi, nonostante l’affermazione di Lvova-Belova di averla contattata.

Le deportazioni di bambini ucraini sono state motivo di preoccupazione sin dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 . La Corte penale internazionale ha aumentato la pressione sulla Russia quando ha emesso mandati di arresto il 17 marzo per Lvova-Belova e il presidente russo Vladimir Putin, accusandoli di aver rapito bambini dall’Ucraina. Lvova-Belova ha dichiarato mercoledì a una riunione informale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che i bambini sono stati presi per la loro sicurezza, non rapiti, un’affermazione ampiamente respinta dalla comunità internazionale. Lvova-Belova ha parlato in collegamento video a un incontro convocato dalla Russia e osteggiato dai paesi occidentali che hanno inviato diplomatici di basso livello al posto dei loro ambasciatori. I rappresentanti di quattro paesi – Stati Uniti, Regno Unito, Albania e Malta – sono usciti quando ha iniziato le sue osservazioni. Ha detto che la Russia non ha avuto comunicazioni ufficiali con le autorità ucraine sui bambini, ma ha aggiunto che il suo ufficio ha incontrato i rappresentanti del CICR, dell’UNICEF e di Refugees International e ha fornito “tutte le informazioni disponibili sulla situazione dei bambini”. Il numero esatto di bambini ucraini portati in Russia è stato difficile da determinare e i numeri dei paesi in guerra differiscono notevolmente. Una dichiarazione pubblicata mercoledì su Twitter dall’ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, afferma che più di 19.500 bambini sono stati sequestrati dalle loro famiglie o dagli orfanotrofi e deportati con la forza.