Balneari, Iervolino (Radicali Italiani): Corte Ue conferma messa a gara. Meloni non protegga le lobby

AgenPress. “La pronuncia della Corte di giustizia europea non lascia adito a nessun dubbio: le gare per assegnare le concessioni devono essere trasparenti e imparziali. Il governo si adegui e persegua, davvero, il bene del nostro Paese”, così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani.

“I balneari beneficiano da sempre del rinnovo automatico delle concessioni a un costo ridicolo che va a discapito di tutti gli italiani. Si tratta infatti della gestione esclusiva di un mercato che vale un giro d’affari di 15 miliardi a fronte di canoni irrisori versati allo Stato. Come Radicali combattiamo da anni la battaglia contro il perpetuarsi di questi insensati privilegi.

Ora che la Corte si è pronunciata nuovamente – si era già espressa nel 2016 – i gestori di stabilimenti balneari e nuovi soggetti potranno partecipare in tutta trasparenza alla gestione delle spiagge. Meloni si adegui e invece di arroccarsi sull’interesse di pochi renda il nostro Paese aperto a possibilità eque per tutti e al livello del resto d’Europa”, conclude.