Baldassarre (Lega): Commissione UE vuole ridisegnare la famiglia con utero in affitto

- Advertisement -

AgenPress. “La Commissione intende agire pesantemente sul diritto di famiglia degli Stati membri, infischiandosene del principio di sussidiarietà, per ridisegnare il concetto di famiglia in tutti i Paesi”.

Così l’europarlamentare Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, in una intervista al quotidiano Libero oggi in edicola, a firma di Pietro De Leo, in merito alla proposta di Regolamento della Commissione sulla ‘genitorialitá transfrontaliera’.

La proposta, continua Baldassarre, rischia di far passare un regolamento che “permetterebbe di aggirare le leggi italiane, come la n.40 del 2004, che vietano l’ utero in affitto”.

“Se in Olanda fossero considerate famiglie quelle con tre padri e due figli comprati nel triste mercato degli uteri in affitto in Ucraina – aggiunge la eurodeputata, con riferimento a una proposta ventilata nei Paesi Bassi -, in Italia dovremmo riconoscere questo pastrocchio”.

Inoltre, nel suo intervento alla plenaria, conclude Baldassarre, la Commissario Dalli ha sostenuto “che per tutelare le famiglie arcobaleno nei loro spostamenti nell’Ue, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il termine ‘consorte’, perché più ‘gender-neutral’, in contrapposizione ovviamente a ‘moglie’ e ‘marito’”.