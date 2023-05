Bakhmut. Funzionario russo, la città ha avuto la sfortuna di essere ucraina, ora è russa, cambieremo il nome

- Advertisement -

AgenPress – Il capo ad interim dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha visitato la città ucraina di Bakhmut, affermando che ora sarebbe stata conosciuta con il suo antico nome sovietico “Artemovsk”.

“Bakhmut ha avuto la sfortuna di essere ucraino. Ora non è l’Ucraina, è la Russia. E non è Bakhmut, è Artemovsk”, ha detto Denis Pushilin in un video pubblicato su Telegram.

Il video mostrava Pushilin che camminava per le strade della città gravemente danneggiata in uniforme militare e issava la bandiera della Repubblica popolare di Donetsk su un edificio.

Nel video, ha anche affermato che la cattura di Bakhmut aprirebbe una strada alle forze russe per ottenere ulteriori guadagni in Ucraina.

Pushilin ha promesso che la “città si rinnoverà”, promettendo nuove case, luoghi di lavoro e scuole.