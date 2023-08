Aveva criticato la guerra in Ucraina. La Russia fa causa all’oligarca miliardario Andrey Melnichenko

- Advertisement -

AgenPress – L’ufficio del procuratore generale russo ha avviato un procedimento legale contro Andrey Melnichenko, uno degli oligarchi più ricchi della Russia e aperto critico dell’invasione dell’Ucraina.

Melnichenko è il fondatore di EuroChem, un produttore di fertilizzanti, e di SUEK, un produttore di carbone. Vale circa 13 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

La causa, come riportato sul sito web del tribunale distrettuale Sverdlovsky di Krasnoyarsk, prende di mira Melnichenko e due delle sue società.

Mentre i dettagli specifici rimangono segreti, l’udienza preliminare è prevista per il 7 settembre.

I media russi hanno citato documenti pubblicati su un canale Telegram (SovetBezRynka) secondo cui lo stato sta cercando di acquisire la proprietà della società energetica siberiana Sibeco, acquisita da Melnichenko cinque anni fa. Dispone di diversi impianti di energia termica.

L’Ufficio del Procuratore Generale ha chiesto il sequestro di tutte le azioni e proprietà di Sibeco a favore dello Stato, secondo gli atti, adducendo che l’affare originario era corrotto.

Melnichenko ha sede negli Emirati Arabi Uniti. È sanzionato dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti.

Le sanzioni dell’UE hanno notato che ha partecipato a un incontro con Putin il primo giorno dell’invasione. “Il fatto che sia stato invitato a partecipare a questo incontro dimostra che è un membro della cerchia più stretta di Vladimir Putin”, ha affermato l’UE.

Ma Melnichenko in seguito ha criticato la guerra in Ucraina. “Gli eventi in Ucraina sono davvero tragici. Abbiamo urgente bisogno di pace”, ha detto Melnichenko.

“In quanto russo di nazionalità, bielorusso di nascita e ucraino di sangue, provo grande dolore e incredulità nel vedere popoli fratelli che combattono e muoiono”.

Putin ha criticato gli uomini d’affari russi che si sono trasferiti all’estero e ha chiesto il rimpatrio dei beni delle società con operazioni russe. Eurochem, una delle imprese di Melnichenko, è registrata in Svizzera.

L’agenzia di stampa statale TASS ha riferito la scorsa settimana che Putin aveva ordinato alle autorità “di accelerare il trasferimento di beni aziendali, in primo luogo, in settori e rami chiave dell’economia, alla giurisdizione russa”.