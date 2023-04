Autovelox. Salvini: “Sanzionare per prevenire incidenti e salvare vite, non solo incassare”

AgenPress. Sanzionare per prevenire incidenti e salvare vite, non solo incassare.

Ho ribadito oggi in Camera dei Deputati la necessità di intervenire sulle modalità di utilizzo e collocazione degli autovelox, che non possono essere solo strumenti per fare cassa senza un reale miglioramento sulla sicurezza stradale: non possiamo più permetterci oltre 3mila morti annuali sulle strade.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.