Autonomia. Mazzetti (FI): “Prezioso lavoro FI per coesione territoriale”

AgenPress. “Dalle parole ai fatti, anche sull’autonomia. Il Governo Meloni ha concretizzato un’altra riforma contenuta nel programma di Centrodestra che ha convinto la maggioranza degli elettori italiani.

Il lavoro di Forza Italia è stato determinante per tenere insieme una giusta richiesta di autonomia con il principio, inderogabile, della coesione territoriale. Sono stati tolti i riferimenti alla spesa storica, punto in precedenza spinoso, e sono stati garantiti i livelli essenziali delle prestazioni, come è giusto che sia.

Grazie al nostro intervento non ci sono territori di serie a o di serie b: sarebbe stato contrario ai principi del nostro ordinamento oltre che ai valori del Centrodestra. Nei prossimi passaggi lavoreremo per migliorare ulteriormente il testo, tenendo conto che su certe materie le regioni possono avere più spazio, su alte no”.

Lo sottolinea Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.