Auto elettriche, Codacons: in Italia prezzi ancora proibitivi

AgenPress. In Italia il mercato delle auto elettriche non decolla, complice i prezzi delle autovetture ancora proibitivi. Lo afferma il Codacons che, dopo la decisione dell’Ue di vietare le auto diesel e benzina dal 2035, ha realizzato una indagine sui listini praticati dalle principali case automobilistiche, mettendo a confronto vetture a benzina ed elettriche. Ad esempio per una citycar alimentata a benzina la spesa media, considerando i listini base (quindi senza optional o configurazioni particolari) è compresa oggi tra 14.750 euro e i 16.800 euro; per una utilitaria si spendono dai 16.870 ai 27.300 euro. Per le stesse tipologie di auto, ma con alimentazione elettrica, la spesa si impenna dai 23mila agli oltre 30mila euro per le citycar, e tra 30mila e 37mila euro una utilitaria. Se poi si opta per una vettura di lusso o un’auto sportiva elettrica, i prezzi possono facilmente raggiungere i 200mila euro.

Proprio gli eccessivi prezzi dell’elettrico in Italia influiscono sullo scarso successo di tale tipologia di autovetture – analizza ancora il Codacons – Nel nostro paese la penetrazione delle auto elettriche (BEV) sul totale delle nuove immatricolazioni scende nel 2022 al 3,7%, contro una media europea del 12,1%. Numeri lontanissimi dalla Norvegia, dove le auto elettriche rappresentano il 79% del mercato (33% in Svezia e 23% in Olanda).

Di seguito alcuni esempi di prezzi di listino per l’acquisto di auto a benzina ed elettriche:

Auto a benzina (citycar o utilitarie): HYUNDAI i10 da 14.750 euro; VOLKSWAGEN Up! da 16.800 euro; RENAULT Twingo da 15.350 euro; PEUGEOT 208 da 16.870 euro; MINI COOPER da 27.300 euro; OPEL Corsa da 17.950 euro

Auto elettriche (citycar o utilitarie): RENAULT Twingo Electric da 23.050 euro; SMART EQ fortwo da 25.210 euro; PEUGEOT e-208 da 30.880 euro; CITROEN E-C4 da 30.949 euro; MINI COOPER da 37.650 euro; OPEL e-Corsa da 30.799 euro; HYUNDAI Kona da 36.000 euro

Auto elettriche (lusso): MERCEDES AMG EQS da 182.045 euro; PORSCHE Taycan Turbo da 197.176 euro