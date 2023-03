Auto diesel e benzina: la Ue rinvia il voto sullo stop, Adinolfi (Lega): “Vittoria dell’economia italiana”

- Advertisement -

AgenPress. Il rinvio del voto sullo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina o diesel dal 2035 è “una vittoria decisiva non solo della Lega ma dell’economia italiana e di tutta la filiera delle automobili. Attualmente le aziende italiane, ma anche quelle europee, non sono ancora pronte al cambio definitivo verso l’elettrico.

Il problema sarebbe dunque stravolgere la produzione del nostro Paese”, così Matteo Adinolfi, europarlamentare della Lega Gruppo ID, intervenuto nella trasmissione ‘Dritti al punto’ condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia Tv.

“I paesi europei, principalmente la Germania e la Francia si sono resi conto che questo stop avrebbe favorito le aziende cinesi che già hanno conquistato il 90% del mercato mondiale, così il Consiglio ha sospeso la decisione. È stata una fortuna perché anche se noi apprezziamo il discorso di eliminare le emissioni, dovremmo anche lavorare sul come poter alleggerire l’impatto sulle nostre aziende. La presenza di colonnine di ricarica pubbliche è attualmente scarsissima. Infatti per chi abita fuori dai centri abitati o dai centri storici provvede quasi unicamente al rifornimento da casa. Il problema ad esempio è che in autostrada non ci sono abbastanza colonnine per tutti ed è dunque impensabile immaginare che nel 2035 tutti possano le macchine elettriche. Nel caso si volesse procedere bisognerebbe opporre una rete di distribuzione spaventosa ma l’Italia non è assolutamente pronta”, ha aggiunto Adinolfi.