Austria. Tovaglieri (Lega), mezzi gratis a chi si fa tatuaggio per il clima? Ennesima follia

AgenPress. “La promozione ‘che ti entra nella pelle’, lanciata dal ministro dei Verdi austriaco per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e che offre un anno di abbonamento gratuito a chi si tatua la scritta ‘KlimaTicket’, è l’ennesima follia green.

Un conto è la legittima battaglia per tutelare l’ambiente, che tutti noi abbiamo a cuore, un altro è promuovere agende irrealizzabili e per nulla efficaci come da anni fa l’Ue, o iniziative assurde come quella austriaca, figlie di un’ideologia estremista che colpisce crescita e sviluppo e che sta diventando sempre più preoccupante. Un ricatto per indottrinare le nuove generazioni, che speriamo non si diffonda altrove”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega.