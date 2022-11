Australia. Pitone afferra un bambino di 5 anni in piscina, salvato dal papà e dal nonno

Il piccolo Beau – ha raccontato il padre – stava giocando vicino a una piscina a Byron Bay quando un pitone lungo tre metri uscito dalla vegetazione circostante lo ha attaccato. Il serpente ha morso il bambino, lo ha buttato in acqua con lui e si è avvolto attorno a una gamba. Il nonno del bambino, 76 anni, si è tuffato in piscina e ha tirato fuori Beau con il serpente ancora attorcigliato. Il padre del piccolo, Ben, è infine riuscito a liberare il figlio dalle spire del rettile. Beau è rimasto ferito, ma non gravemente e si sta riprendendo.