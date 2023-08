Australia occidentale. Premier Roger Cook abroga la legge di protezione siti aborigeni

- Advertisement -

AgenPress – Il governo dell’Australia occidentale si è scusato e ha abolito le sue controverse leggi sulla protezione del patrimonio culturale indigeno poche settimane dopo la loro entrata in vigore.

Il premier, Roger Cook, e il ministro per gli affari aborigeni, Tony Buti, hanno fatto l’annuncio dopo giorni di speculazioni e mesi di intense pressioni da parte delle industrie agricole, minerarie e pastorali dello stato per timori che le nuove leggi fossero confuse e difficili da attuare.

“In parole povere, le leggi sono andate troppo oltre, erano troppo prescrittive, troppo complicate e hanno imposto oneri inutili ai proprietari di proprietà dell’Australia occidentale”, ha affermato Cook.

“Capisco che la legislazione abbia involontariamente causato stress, confusione e divisione nella comunità, e per questo mi dispiace”, ha detto ai giornalisti.

La legge è stata varata nel 2021 dopo la distruzione del sito della Gola di Juukan, risalente a 46.000 anni fa, perché troppo complessa da applicare e fonte di divisioni e di un’ampia opposizione, secondo quanto ha annunciato oggi il premier dello Stato più vasto del Paese. La legge era stata approvata dopo un’inchiesta parlamentare che condannava il gigante minerario Rio Tinto per aver fatto esplodere con la dinamite la grotta di Juukan Gorge, considerata sacra dai popoli Puutu Kunti Kurrama e Pinikura (Pkkp), per prolungare lo sfruttamento di un giacimento di ferro.

“L’intento originale delle modifiche legislative nel 2021 era prevenire un’altra tragedia della gola di Juukan e il mio governo manterrà tale impegno. Ma la nostra risposta a Juukan Gorge era sbagliata. Abbiamo sbagliato l’equilibrio”.

Le leggi statali sul patrimonio culturale torneranno alle leggi del 1972, vecchie di 50 anni, che secondo il governo saranno rafforzate per fornire maggiore potere ai proprietari tradizionali.

“Abbiamo ascoltato le preoccupazioni sollevate e ci siamo presi il tempo per valutarne l’impatto e ora abbiamo trovato una via equa, ragionevole e responsabile”, ha affermato Buti, affermando che il governo ha ammesso che le leggi erano troppo complicate e si è scusato pubblicamente.

Il governo dello stato ha affermato che le leggi riformate del 1972 metteranno fuorilegge gli ordini di bavaglio sui proprietari tradizionali e che la stipula di un accordo sarà un “principio chiave” per garantire che gli aborigeni possano avere “un ruolo centrale nelle decisioni sulla propria eredità”.

L’amministratore delegato del National Native Title Council, Jamie Lowe, ha dichiarato che le leggi statali sul patrimonio culturale sono state un “disastro totale” e hanno lasciato i gruppi indigeni e i proprietari di titoli nativi frustrati e arrabbiati: “Questo è stato difettoso fin dall’inizio”, e “il governo statale non è riuscito a consultare adeguatamente i gruppi delle Prime Nazioni durante i cinque anni in cui la legislazione è stata redatta e rivista. L’effettiva attuazione di questo è stata un disastro assoluto, ognuno ha i suoi problemi con le leggi”.

“Si ottiene il risultato di questo: uno spreco di denaro dei contribuenti, tempo ed energia delle persone e risultato netto pari a zero … L’arroganza era sotto gli occhi di tutti, i gruppi delle Prime Nazioni non volevano essere consultati, vogliono essere hanno lavorato e vogliono davvero essere presenti durante tutte queste discussioni.

Lowe ha affermato che i membri del gruppo si sono sentiti frustrati per la mancanza di consultazione e per essere stati sottoposti a un doloroso processo di tentativo di migliorare le protezioni sul sacro patrimonio culturale.

“Il trauma che abbiamo subito. Non è facile dover andare là fuori e lottare per la protezione del proprio patrimonio e la propria voce non viene ascoltata… è un’esperienza traumatizzante per i gruppi delle Prime Nazioni”.