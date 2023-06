Australia. Dopo 20 anni di carcere, una madre è stata graziata per non aver non ucciso i suoi quattro figli

Le annotazioni del diario – in cui si tormenta per la morte dei suoi figli e descrive come “il senso di colpa per tutti loro mi perseguita” – costituirebbero la base del caso del pubblico ministero.

Ma non c’erano prove fisiche di soffocamento o lesioni ai bambini.

Una campagna guidata da alcuni dei suoi amici ha spinto una petizione a rivedere le sue condanne sulla base dei risultati della patologia forense.

Alla recente inchiesta, un team di immunologi ha scoperto che le figlie della signora Folbigg condividevano una mutazione genetica – chiamata CALM2 G114R – che può causare morte cardiaca improvvisa.

Sono state anche scoperte prove che i suoi figli possedessero una diversa mutazione genetica, legata all’epilessia ad insorgenza improvvisa nei topi.

La professoressa Carola Vinuesa, che ha guidato il gruppo di ricerca dell’Australian National University, ha affermato che una sequenza genetica insolita è stata immediatamente evidente nel DNA della signora Folbigg.