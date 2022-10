Attivista pro democrazia di Hong Kong trascinato nel consolato cinese di Manchester e picchiato

Parlando dopo l’incidente, il manifestante, chiamato Bob, ha detto che i “continentali” – persone dalla Cina continentale, al contrario di Hong Kong – erano usciti dal consolato e avevano distrutto i loro manifesti.

“Mentre cercavamo di fermarli, mi hanno trascinato dentro, mi hanno picchiato”, ha detto, aggiungendo che è stato poi tirato fuori dalla polizia del Regno Unito.

Un video amatoriale diffuso oggi su media mostra le immagini del giovane aggredito da uomini a volto coperto, presumibilmente addetti alla sicurezza della sede diplomatica, sotto gli occhi del console stesso, ripreso all’interno del cortile: fino a essere preso a pugni e calci e gettato per terra, prima di venire sottratto alle percosse da alcuni agenti di polizia britannici. Si vedono inoltre gli stessi addetti strappare bandiere e cartelli ai dimostranti per poi scalciarle e calpestarle.

Immediate le reazioni oltraggiate e bipartisan del mondo politico di Londra. La neo presidente della commissione Esteri della Camera dei Comuni, Alicia Kearns, ha chiesto alla ministra dell’Interno, Suella Braverman, e a quello degli Esteri, James Cleverly, d’investigare e prendere posizione pubblicamente.

La protesta pro democrazia era stata promossa in contemporanea con l’inaugurazione a Pechino del congresso del Partito Comunista, destinato a rafforzare la leadership del presidente Xi Jinping dopo la stretta dei mesi scorsi su Hong Kong. Dal mondo politico britannico sono arrivate reazioni oltraggiate, oltre che bipartisan, a partire da quella di Iain Duncan Smith, influente deputato della maggioranza Tory, ex leader del partito e capofila dei sostenitori del pugno di ferro contro Cina e Russia a Westminster: ha diffuso un tweet di fuoco in cui ha rinfacciato al “regime comunista” cinese di non avere alcun diritto d’importare “i suoi metodi nelle strade britanniche, picchiando i manifestanti e negando la libertà di parola”.