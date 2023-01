Attivista LGBTQ trovato morto in Kenya

- Advertisement -

AgenPress. La polizia del Kenya sta indagando sulla morte del giovane stilista e attivista LGBTQ Edwin Chiloba dopo che il suo corpo è stato trovato abbandonato in una scatola di metallo sul ciglio della strada.

Le organizzazioni per i diritti in Kenya, dove il sesso gay è vietato, hanno collegato l’omicidio alla sua sessualità. Il sesso gay in Kenya è punibile fino a 14 anni di carcere.

“La morte di Edwin ci ricorda che le persone ‘queer’ eccentriche (ndr) continuano a essere sotto attacco in tutto il paese”, ha scritto su Instagram la National Gay and Lesbian Human Rights Commission .