Attentato Via Rasella. La Russa: “Ho sbagliato. Mi scuso con chi si è sentito offeso”

- Advertisement -

AgenPress. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito alle polemiche sorte dalle sue affermazioni in cui dichiarava che: “Via Rasella è stata una pagina tutt’altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS”, sente il dovere di scusarsi e rilascia la seguente nota:

“Ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti, ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio. Non so poi se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che i riservisti altoatesini inquadrati nella polizia tedesca facessero anche parte della banda militare del corpo”.

“Fatte salve le persone che hanno commentato pretestuosamente e in prevenuta malafede, voglio invece scusarmi con chi anche in forza di resoconti imprecisi abbia comunque trovato motivi di sentirsi offeso“.