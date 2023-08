Atene. Von der Leyen vede Zelensky. “Incontro produttivo. Sosteniamo l’Ucraina”. Altri 1,5 mld di aiuti

- Advertisement -

AgenPress – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen afferma di aver avuto un incontro “produttivo” con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Atene martedì, mentre effettuava un altro tour delle nazioni europee.

Von der Leyen ha affermato che i due leader hanno discusso dei “progressi dell’Ucraina sulla strada dell’UE” in un post su X.

Zelenskyj ha affermato che l’Ucraina spera in una decisione da parte degli Stati membri del blocco di aprire i negoziati di adesione legati alla candidatura dell’Ucraina all’UE entro la fine del 2023.

Von der Leyen ha anche sottolineato l’impegno dell’UE a portare “il grano dell’Ucraina sui mercati mondiali” mentre il paese continua ad affrontare le conseguenze del ritiro della Russia da un accordo sul grano mediato dalle Nazioni Unite a luglio.

Ha anche sottolineato l’impegno a fornire “assistenza economica” all’Ucraina mentre combatte l’invasione russa.

“Sosteniamo l’Ucraina nei suoi sforzi per risanare, recuperare e far funzionare lo Stato. Oggi abbiamo pagato all’Ucraina un nuovo miliardo e mezzo di euro. E ne arriveranno altri, quest’anno e oltre. Noi #StiamoConL’Ucraina”.

Zelensky ha ringraziato von der Leyen per “i suoi sforzi per normalizzare le esportazioni e il transito agricolo dell’Ucraina” in un post sul suo account Telegram ufficiale.