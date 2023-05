ATAC, Metro A sostituita da bus fra Termini e Anagnina per intervento su rotaia

- Advertisement -

AgenPress. A causa della necessità di intervento urgente su una rotaia posata su una tratta ancora non sostituita nell’ambito dei lavori in corso sul sistema di armamento, ATAC ha dovuto limitare il servizio sulla metro A sostituendolo con mezzi di superficie.

La linea è attiva nella tratta Battistini-San Giovanni in direzione Anagnina e Manzoni-Battistini in direzione Battistini.

I tecnici ATAC sono già sul posto e stanno operando per ridurre al minimo i tempi dell’interruzione per l’inconveniente dovuto allo stato della linea, inconvenienti scongiurabili solo con il completamento del rinnovo rotaie, come già ricordato in occasione di casi simili.