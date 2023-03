Astorre, Schillaci: attoniti e addolorati da improvvisa scomparsa

- Advertisement -

AgenPress. “La scomparsa improvvisa di Bruno Astorre lascia davvero attoniti e profondamente addolorati. Le occasioni di collaborazione che ho avuto con lui, come Rettore di Tor Vergata, hanno rafforzato in me la stima verso un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alle istituzioni e alla crescita della comunità regionale.

Desidero esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia e il mio affetto alla moglie, Francesca Sbardella, preziosa collaboratrice dell’ufficio stampa dell’Ateneo.

Resta il ricordo di una personalità di grande spessore umano e civile che è stato per tutti un interlocutore attento e affidabile, un uomo di grande sensibilità e generosità verso tutti.”

E’ quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci.