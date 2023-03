- Advertisement -

AgenPress. Ciao Bruno. Sei stato un signor professionista della politica, fiero di esserlo. Nei rapporti umani “sorridevi e sapevi sorridere”. Sei stato un uomo vero, anche nei confronti più accesi.

Mi spiace di non aver capito niente prima della tragedia. Una preghiera per i tuoi. Riposa in pace, amico di mille battaglie, riposa in pace.

E’ quanto dichiara Matteo Renzi sul profilo Fb.