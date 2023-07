Assemblea Assolombarda 2023. Meloni: “Varare un vero e proprio Chips Act italiano”

- Advertisement -

AgenPress. Abbiamo inaugurato un nuovo metodo caratterizzato da un dialogo costante, aperto, con le parti sociali per discutere insieme obiettivi e interventi necessari a supporto dell’economia nazionale delle principali filiere produttive.

Un primo risultato di questo lavoro si è visto ad esempio con il ddl sul Made in Italy che è la prima tappa di un documento globale di politica industriale, Made in Italy 2030 che presenteremo a tutto il mondo produttivo nella primavera del prossimo anno.

Il ddl Made in Italy ha come obiettivo quello di rafforzare le filiere del Made in Italy.

Si dà tre obiettivi. Il primo è quello di lavorare sulle competenze, avete visto l’istituzione del Liceo del Made in Italy e non solo; quello di rafforzare le filiere garantendo risorse adeguate – penso soprattutto alla nascita del Fondo sovrano – e quello delle tutele con una lotta capillare alla contraffazione anche con l’utilizzo di tecnologie innovative in questo senso.

A questo lavoro, dicevamo prima, dei chip, si accompagna quello per varare a breve un vero e proprio Chips Act italiano, iniziativa che si inquadra sullo sfondo del Chips Act europeo che come sapete su questo tema si dà degli obiettivi importanti.

La politica dei semiconduttori si inserisce in un piano più ampio volto a rendere l’Italia competitiva in settori ad alto contenuto tecnologico.

Il ramo dell’high-tech ha bisogno dal mio punto di vista di particolare attenzione nel contesto globale per attrarre nuove imprese dall’estero; per evitare la fuga di quelle che operano in Italia.