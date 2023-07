Assemblea Assolombarda 2023. Meloni: “Ringrazio il Presidente Spada”

- Advertisement -

AgenPress. Il mio compito con il vostro aiuto è spezzare questa narrazione, ripartire dal valore del nostro modello industriale, dalla consapevolezza di quello di cui questa Nazione è capace, orgoglio, ottimismo, fiducia, è quello di cui abbiamo bisogno, e io ho tutti e tre.

Ho l’orgoglio di guidare questa Nazione, ho l’ottimismo sul fatto che con intelligenza e buona volontà possiamo fare persino meglio, e sono fiduciosa che il declino si possa invertire, perché come mi è già capitato di dire in passato, il declino non è un destino, è una scelta.

Quello che serve è capire quali sono le sfide su cui si gioca il futuro dell’Italia produttiva, il futuro dell’Europa produttiva, prevenire i rischi che si corrono, riconoscere gli errori che sono stati commessi in passato. Su tutto questo posso garantirvi che il governo ha le idee chiare e lavora a livello nazionale ed europeo a 360 gradi. La dimensione europea, ringrazio il Presidente Spada per averla messa al centro di questa Assemblea, e internazionale, è centrale è perché noi viviamo in un quadro globale, quel quadro è in continuo mutamento.

Stiamo affrontando i processi epocali di transizione digitale, energetica e ambientale delle nostre economie, nuove logiche e nuovi assetti dei mercati globali, una nuova fase della storia della politica industriale in un’epoca di cambiamento del quadro geopolitico al quale eravamo disabituati.