Assemblea Assolombarda 2023. Meloni: “L’Italia vive un’inedita fase di stabilità politica”

- Advertisement -

AgenPress. l’Italia vive un’inedita fase di stabilità politica, e che l’Europa anche in risposta a quello che stanno facendo gli altri attori globali, penso alla Cina, agli Stati Uniti, sembra progressivamente, seppure lentamente, aprire gli occhi e prendere coscienza di quale debba essere il suo ruolo. Perché qualcosa non ha funzionato, non possiamo nascondercelo.

Qualcosa non ha funzionato se il primo embrione dell’unificazione europeo si chiamava CECA, Comunità economica del carbone e dell’acciaio, cioè nasceva per mettere in relazione e coordinare il lavoro che le Nazioni facevano sull’approvvigionamento energetico e sull’ approvvigionamento di materie prime, e oggi quando sono arrivati i primi shock noi abbiamo scoperto che quello su cui eravamo più esposti in assoluto era l’approvvigionamento energetico e l’approvvigionamento di materie prime.

Qualcosa non ha funzionato.

Oggi finalmente si torna a parlare di catene di approvvigionamento fondamentali, di controllo dei propri asset strategici, di autonomia strategica, questa consapevolezza c’è finalmente e anche un ruolo geopolitico che l’Europa deve giocare.

Questo ci ricorda che noi siamo in un periodo di crisi, però le crisi sono anche sempre un’occasione.