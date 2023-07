Assemblea Assolombarda 2023. Meloni: “Credo che sia stato un segnale molto importante l’abolizione del Reddito di Cittadinanza”

- Advertisement -

AgenPress. I dati sull’occupazione ci stanno dando grandi soddisfazioni. Noi abbiamo cercato con le nostre misure di fare la nostra parte, penso soprattutto al tema del taglio del cuneo contributivo e agli incentivi per l’assunzione dei giovani.

Così come credo che sia stato un segnale molto importante l’abolizione del Reddito di Cittadinanza per chi poteva lavorare, perché chi può lavorare non può e non deve essere incentivato a non farlo.

Abbiamo bisogno del contributo di tutti. Ora stiamo lavorando per reperire le risorse che sono necessarie a rendere strutturale il taglio che abbiamo previsto per il 2023, come sapete. Sei punti percentuali per i redditi di lavoro fino a 35 mila euro, 7 punti per quelli fino a 25.000 euro, un segnale non di poco conto in sette mesi di lavoro e con le scarse risorse che abbiamo a disposizione.