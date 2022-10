La commissione ha emesso la citazione per cercare di costringere Trump a partecipare a una deposizione sotto giuramento e a fornire documenti. Il pannello sta ordinando a Trump di consegnare i documenti entro il 4 novembre e di presentarsi di persona o virtualmente per “uno o più giorni di deposizione a partire dal 14 novembre o verso l’alto”.

Anche se non è chiaro se Trump rispetterà la citazione, l’azione serve al comitato per stabilire un marcatore e chiarire che vogliono informazioni direttamente da Trump mentre il pannello indaga sull’attacco. Trump potrebbe anche combattere la citazione in tribunale, forse avviando una battaglia estremamente significativa che potrebbe raggiungere il livello più alto del ramo giudiziario della nazione, ma è anche possibile che una tale sfida legale sopravviva al mandato del comitato.

A differenza dei precedenti annunci di citazione, venerdì il comitato ha rilasciato l’intera citazione inviata a Trump insieme ai documenti richiesti.

“Come dimostrato nelle nostre audizioni, abbiamo raccolto prove schiaccianti, anche da dozzine di tuoi ex incaricati e personale, che hai personalmente orchestrato e supervisionato uno sforzo in più parti per ribaltare le elezioni presidenziali del 2020 e per ostacolare la pacifica transizione del potere”, Il rappresentante democratico Bennie Thompson del Mississippi e il rappresentante del GOP Liz Cheney del Wyoming, che servono rispettivamente come presidente e vicepresidente del comitato, scrivono nella lettera di citazione.

La giuria riassume ciò che ha presentato nelle sue audizioni per dimostrare perché ritiene che Trump abbia “orchestrato e supervisionato personalmente” gli sforzi per ribaltare le elezioni.

Dice che Trump “intenzionalmente e maliziosamente” ha diffuso false affermazioni secondo cui le elezioni del 2020 sono state rubate per aiutare il suo piano per ribaltare le elezioni e sollecitare contributi. Il comitato dipinge Trump come “l’orchestrazione e la supervisione” dello sforzo per ottenere falsi elettori statali. Sulle campagne di pressione promulgate da Trump, il punto culminante del panel afferma che Trump ha tentato di “corrompere il Dipartimento di giustizia”, ​​convincendo i funzionari a fare “dichiarazioni false”, ha fatto pressioni illegali su funzionari statali affinché cambiassero i risultati delle elezioni, fatto pressioni sull’ex vicepresidente Mike Pence affinché si rifiutasse di contare voti elettorali il 6 gennaio “pur sapendo specificamente che era illegale” e hanno fatto pressioni sui membri del Congresso affinché si opponessero alla validità degli elettori.

Trump e il suo team legale hanno discusso su come rispondere alla citazione, ha detto alla Galileus Web una fonte che conosce la situazione, sottolineando che non sono state prese decisioni ferme. Trump ha chiesto agli avvocati Harmeet Dhillon e Jim Trusty di assumere un ruolo guida nella risposta alla citazione.