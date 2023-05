Ass. G. Dossetti: la burocrazia, muro, nella prescrizione di cure mediche e accesso alle terapie

- Advertisement -

AgenPress. L’introduzione dei registri e dei piani terapeutici, pur con l’intento di razionalizzare l’uso dei farmaci e migliorare il monitoraggio dei pazienti, ha portato ad una crescente interferenza burocratica nelle decisioni mediche quotidiane. Questa burocratizzazione sta minando l’efficienza e la tempestività delle prescrizioni, rallentando i processi di cura e creando frustrazione tra i medici e i pazienti.

Il 25 maggio, presso la Camera dei Deputati, dalle ore 09:00 fino alle ore 14:00, si affronterà questo importante tema. Il Convegno intitolato “Registri e piani terapeutici: prescrizioni di Medicina burocratizzata. Governance o limite per l’accesso alle cure per i cittadini?” si focalizza sul tema della burocrazia nella prescrizione di cure mediche e l’accesso alle terapie per i cittadini.

Per i saluti istituzionali interverranno: On. Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e della mobilità, gli europarlamentari Brando Benifei e Lara Comi (Commiss. Mercato interno e protezione dei consumatori), Isabella Tovaglieri (Commiss. Industria, Ricerca ed Energia). A seguire il Sen. Ignazio Zullo (X Commiss. permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e i deputati Simona Loizzo (VII Commiss. Cultura, Scienza e Istruzione) e Claudio Michele Stefanazzi (VI Commiss. Finanze). È stata invitata Roberta Angelilli, Vice Presidente Regione Lazio. Porteranno i saluti della Regione Lazio Luisa Regimenti, Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali e Sicurezza urbana, e Roberta Della Casa, VII Commiss. Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare. Le sessioni del Convegno saranno moderate da Manuela Moreno, Giornalista RAI.

Rivolgendosi ad un’ampia gamma di attori interessati, l’incontro vuole favorire un dialogo costruttivo per identificare soluzioni innovative per promuovere procedure di semplificazione per le prescrizioni e l’accesso ai farmaci per i malati.